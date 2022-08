Kinas spionradar-gjennombrudd: Oppdager stealth-fly opp mot 300 kilometer unna

Kinesiske forskere hevder deres nye infrarøde radar kan plukke opp varmesignaler fra fly over hele himmelen i løpet av sekunder.

Forsvarsindustrien i Kina går for fullt med en stadig mer spent situasjon i Sørøst-Asia. Et nytt radarsystem kan potensielt revolusjonere luftovervåkningen på kontinentet.

Det mellombølgede infrarøde systemet til forsvarskontraktøren Sichuan Jiuzhou Electric Group Company skal i forsøk ha oppdaget varmesignaler fra sivile fly 285 kilometer unna.

Revolusjonerer infrarød teknologi

De fleste infrarøde kameraer kan ikke se lengre enn maks 20 kilometer, da infrarøde bølger lett kan absorberes av atmosfæren. Men ved å bruke mer intense varmesignaler har forskerne klart å sende lysbølgene gjennom et «vindu» i luften og kan dermed nå langt lengre avstander.

Dette melder de i en fagfellevurdert artikkel i det kinesiske tidsskriftet Infrared and Laser Engineering, ifølge South China Morning Post.

– Konturene av målet, rotoren, halen og antallet motorer er godt synlige og identifiserbare fra de infrarøde bildene, sier Liu Zhihui, leder for forskningen i en uttalelse.

Oppdager stealth-fly

Den varmesøkende radaren er liten nok til å kunne monteres på biler, fly og satellitter og kan dermed brukes til overvåkning, oppdagelse av missiler og til å følge egne missiler, ifølge forskningsteamet.

Amerikanske F-22 stealth jagerfly vil fremover trolig ikke kunne fly ubemerket i nærheten av kinesiske luftrom, om vi skal tro de nyeste radar-teknologifremskrittene til Kina. Les mer Lukk

Radaren kan også sende ut en kraftig laserstråle som lyser opp det sporede luftfartøyet for å skaffe ytterligere informasjon, som antallet vinduer på fartøyet, ifølge forskerne.

Selv militære fartøy som er utstyrt med stealth-teknologi og dermed kan unngå vanlige radarer, vil bli oppdaget av infrarøde radarer, da både flykroppen og motorene avgir varme.

Ifølge avisen har Kina allerede varmesøkende radarer på sine J-20-jagerfly. Disse kan plukke opp varmesignaler fra amerikanske B-2 stealthfly og F-22 jagerfly fra 150 og 110 kilometers avstand, ifølge flightglobal.com.

Vanskeligere å «jamme»

Ifølge forskerne vil fienden ha store problemer med å lokalisere radaren da den i passiv modus ikke sender ut noen signal. Den skal også være vanskeligere å ta ut under en elektronisk krigføring da «jammere» ikke fungerer spesielt bra på infrarøde signaler med dagens teknologi.

En annen lang-rekkevidde radar, utviklet av Chinese Academy of Sciences’ Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics nordøst i Kina skal ha klart å oppdage varmesignaler fra et fly 225 kilometer unna og klarte å identifisere og følge Den internasjonale romstasjonen over himmelen, fra en avstand på over 1000 kilometer, under en stjerneklar natt.

Både Kina og USA jobber i høygir for å finne neste generasjons infrarøde militærteknologi for å få et fortrinn i våpenkappløpet mellom to av verdens største militærmakter. Samtidig opphetes territoriale uoverenstemmelser i både Sør-Kina-havet og ikke minst mellom Kina og Taiwan, noe som har ført til økte gnisninger mellom Kina og sine naboer, i tillegg til USA.