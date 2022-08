Unicef: Nesten tusen ukrainske barn er drept eller såret i krigen

NTB

Minst 972 barn er drept eller såret i de seks månedene krigen har pågått i Ukraina, ifølge Unicef. Det innebærer i gjennomsnitt fem barn om dagen.

– Og dette er bare de tallene som FN har klart å stadfeste. Vi tror det virkelige tallet er mye høyere, skriver Catherin Russel, som leder Unicef (FNs barnefond).

Ifølge Unicef er 356 barn drept mens 595 er såret i krigshandlingene.

Det er eksplosive våpen som har forårsaket flest dødsfall og skader. Unicef påpeker at våpnene ikke skiller mellom sivile og stridende, spesielt når de brukes i tett befolkede områder som Mariupol, Luhansk, Krementsjuk og Vinnytsia.

– Nok en gang, som i alle kriger, setter voksnes hensynsløse beslutninger barn i ekstrem risiko. Det er ingen væpnede operasjoner av denne typen hvor man unngår at barn blir såret, sier Russel.

Bekymret for at barn mister skolegang

Barnefond-sjefen påpeker at barna i Ukraina også er utsatt for en dypt alvorlig situasjon utover de som blir drept eller såret. Barna må flykte fra krigen, de risikerer at familien splittes opp. I tillegg er de sårbare for vold, overgrep, seksuell utnyttelse og menneskehandel.

– Starten på skoleåret om litt over en uke er en sterk påminnelse om hvor mye ukrainske barn har mistet, sier hun.

Ukrainas utdanningssystem er ødelagt på grunn av krigshandlinger over hele landet, heter det i uttalelsen fra Unicef tirsdag. Skoler har vært mål for begge stridende parter i konflikten. Det fører til at familier ikke føler det er trygt å sende barna sine dit. Det anslås at én av ti skoler er skadd eller ødelagt.

Bombingen har ødelagt viktig sivil infrastruktur som skoler, sykehus, veier, vannanlegg, hus og oppholdssteder. Minst 256 helsefasiliteter og tusenvis av skoler er bombet i stykker, opplyser Unicef.

Selv om en del av barna har greid å følge on-line-undervisning fra sine tilfluktssteder i andre land eller fra T-banestasjoner og togstasjoner under bakken i Ukraina, blir skolestart i høst noe mange kan se langt etter, advarer organisasjonen.

– Alle barn trenger å være på skolen og lære, det gjelder også barn som er fanget i en nødssituasjon. Barn i Ukraina som er fordrevet av denne krigen, er intet unntak, sier Russel.

Krigen vil prege generasjoner

Unicef-sjefen gjentar anmodningen om at det må innføres våpenhvile umiddelbart.

– Ukrainas barn trenger akutt sikkerhet, stabilitet, tilgang til trygg læring, barnevernstjenester og psykososial støtte, sier Russel.

– Men mer enn noe annet, trenger Ukrainas barn fred.

Ødeleggelsene i Ukraina vil ha konsekvenser i generasjoner, tilføyer Unicef Norge.

– Barn blir fortsatt drept, skadd og sterkt traumatisert av krigen og volden rundt seg. De har sett ting de ikke skulle se. Traumer og frykt kan gi dem alvorlige psykiske og fysiske plager for resten av livet, sier generalsekretær Camilla Viken.

Seks måneder etter den russiske invasjonen er 5,2 millioner barn avhengig av humanitær hjelp. Over 13 millioner mennesker er drevet på flukt, hvorav om lag halvparten har flyktet internt i Ukraina mens halvparten har tatt seg til ulike land i Europa, ifølge FNs migrasjonsbyrå. På det meste har to av tre ukrainske barn vært på flukt i eller utenfor landet.