Adoptivbarn i Danmark ber Sør-Korea om svar på hva som skjedde da de ble adoptert bort

NTB

Over 50 personer som ble født i Sør-Korea og siden adoptert bort til danske par, har bedt Sør-Korea granske omstendighetene rundt adopsjonene.

Adoptivbarna, som ble sendt til Danmark fra 1970-tallet til begynnelsen på 1990-tallet, mener adopsjonsselskapene systematisk forfalsket og dekket over barnas egentlige opprinnelse og bakgrunn.

Sør-Korea har opprettet en egen sannhets- og forsoningskomité som innen fire måneder skal ta stilling til adoptivbarnas krav.

Hvis den sier ja, kan det utløse det som kan bli den mest omfattende granskningen av adopsjoner til utlandet i Sør-Korea noensinne.

Mange til Danmark

I løpet av de 60 siste årene er rundt 200.000 sørkoreanske barn adoptert bort til foreldre i utlandet, de fleste til Europa og USA. Danmark var en av de største mottakslandene i Europa med rundt 9.000 sørkoreanske adoptivbarn. De fleste kom på 1960,-70 og 80-tallet, da Sør-Korea ble styrt av ulike militærregimer.

I perioden der antall adopsjoner var på det høyeste, jaktet adopsjonsselskapene på barn i fattige boligområder og tilbød penger for å adoptere barna bort. De drev også mødrehjem der enslige mødre ble presset til å gi bort barna sine.

Selskapene ble drevet av personer med nære forbindelser til de militære lederne, som anklages for å ha brukt adopsjoner til å bli kvitt individer de mente utgjorde en belastning for samfunnet, deriblant barn av alenemødre.

Dekket over sykdom

De fleste sørkoreanske barna som ble sendt til utlandet, ble registrert som foreldreløse som var forlatt på gaten, selv om de hadde slektninger som lett kunne spores opp. Det førte til at adopsjonsselskapene kunne sende barna til vestlige land både raskt og effektivt.

– Ingen av oss er foreldreløse, sier Peter Møller, som er advokat og en av lederne i en dansk-koreansk forening som er opprettet for å ivareta adoptivbarnas rettigheter.

I henvendelsen fra de 53 adopterte danske statsborgerne vises det til at mange av barna ble fjernet fra familiene sine uten at det var nødvendig.

Hvis barna var syke, ble det dekket over, og det skjedde også at barn døde under flyreisen til Europa.

Landets lover var utformet slik at det var lett for adopsjonsselskapene å forfalske dokumenter og adoptere barna bort uten at sakene ble behandlet på en ordentlig måte.