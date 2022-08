CIA avviser Israels påståtte terrorbeviser

NTB

CIA avviser i en hemmeligstemplet rapport Israels terroranklager mot seks palestinske organisasjoner, blant dem flere norskstøttede, ifølge The Guardian.

Israel hevder at de palestinske organisasjonene, blant dem de to norskstøttede menneskerettsorganisasjonene Al-Haq og Addameer, kontrolleres av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP).

I forrige uke stormet israelske soldater kontorene deres i Ramallah på den okkuperte Vestbredden, boltet igjen dørene og truet med å fengsle de ansatte dersom de ikke legger ned arbeidet.

Både FN, USA og europeiske land som Norge har protestert mot terrorstemplingen og etterlyser beviser, noe Israel på sin side hevder å ha lagt fram.

Ikke skyldige

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) avviste dette overfor NTB i midten av juli.

– Det materialet vi har mottatt fra Israel, er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen av de seks organisasjonene, slo hun fast.

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA trekker samme konklusjon etter å ha gått gjennom Israels påståtte beviser, skriver The Guardian , som har snakket med flere kilder med kjennskap til rapporten.

CIA-rapporten «sier at disse gruppene ikke er skyldige i noe som helst», sier en av avisas kilder.

Dette bekreftes av en annen kilde, som understreker at CIA-rapporten er hemmeligstemplet.

USA-kritikk

Biden-administrasjonen har ikke offentlig kritisert terrorstemplingen eller aksjonen mot de palestinske organisasjonene, men har gjort det klart at USA ikke kommer til å gjøre det samme.

– VI kommer ikke til å følge etter, og vi kommer ikke til å endre vår tilnærming til disse organisasjonene, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price til The Guardian.

Omar Shakir, som leder Human Rights Watchs virksomhet i de palestinske områdene, er kritisk.

– USA har altfor lenge lukket øynene, og i noen tilfeller også gitt grønt lys til den israelske regjeringens overgrep, sier han.