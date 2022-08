Ukrainske spesialstyrker: – Angriper når russerne er fulle

Med skuddsikre vester, hjelm og automatvåpen stormer de inn for å ta tilbake okkuperte områder. De ukrainske spesialstyrkene mener de har en stor fordel i møte med den russiske fienden.

Nære slagmarken i Øst-Ukraina pågår det daglig en kamp mellom russiske angrep og ukrainske motangrep. Når russerne har presset seg inn i nok en ukrainsk landsby, sendes det ofte inn ukrainske spesialstyrker for å jage dem ut igjen.

– Vi går ofte inn og rydder et område for russere, sier Marius, leder for en av de ukrainske spesialstyrkeenhetene, til danske Ekstra Bladet. Han forklarer til avisen at de ofte venter til russerne har drukket seg fulle før de angriper. Dermed minimerer de egne tap.

– Mange russiske soldater mangler disiplin. De forlater ofte utstyret sitt. Stridsvognene. Spesielt når de er fulle. De føler nok at de har mye å miste ved å dø, men det har ikke vi på samme måte. Vi kjemper for landet vårt. Det er vi klare til å dø for, sier enhetslederen, som overfor avisen ikke vil gå ut med fullt navn eller rang.

Russiske styresmakter går ikke ut med egne tapstall, men vestlige kilder anslår at mellom 70.000 og 80.000 russiske soldater har blitt drept eller såret så langt i den seks måneder lange krigen.

En ødelagt russisk stridsvogn blir vist fram i Kyiv.

Rekrutterer fra fengsel

Det pågår en storstilt kampanje for å rekruttere nye soldater i Russland. Ifølge BBC oppfordres alle mellom 18 og 60 år i Russland til å melde seg til tjeneste for landet. Kampanjevideoer sendes ut på TV, internett og spilles av på høytaleranlegg i flere russiske byer. De loves store pengesummer for en korttidskontrakt med det russiske militæret for å kjempe i Ukraina.

Ifølge kanalen har man også rekruttert soldater fra russiske fengsler med lovnad om frihet og penger.

– Dette er ikke den type soldater man trenger for å kjempe en vinnende krig. Kreml håper fortsatt at kvantitet kan vinne over kvalitet. At de kan få hundre tusener av desperate gjeldstyngede folk og kaste dem ut i konfiktsonen, sier journalisten Roman Dobrokhotov til BBC.

Etterretning: Sliter med å få nok reserver

I sin nyeste etterretningsrapport melder britisk etterretning at Russland har problemer med å få nok reservestyrker til å bli med i kampene i Donbas, regionen som både Luhansk og Donetsk er en del av. Dette skal ha ført til at det brukes økonomiske insentiver for å lokke flere til å delta i offensiven. Ifølge BBC går rekruteringen dårlig.

– Problemet til Kreml er at de aller fleste russerne ikke er klare for å dø for Putin eller restaureringen av «Det store imperiet». Rekruteringen er ikke mulig under de nåværende forholdene for det er ingen folkelig konsensus i Russland som støtter krigen, sier militæranalytiker Pavel Luzin til BBC.

– Sammenligner du med Ukraina, derimot. Ukrainerne er klare til å slåss.

Video antyder intern uro

I oppdateringen vises det til en video som har sirkulert på ukrainske sosiale medier siden 15. august. Innholdet er ikke bekreftet av uavhengige instanser.

Den viser angivelig at deler av en militær enhet i den selverklærte folkerepublikken Luhansk øst i Ukraina nekter å være med i en ny offensiv i nabofylket Donetsk. De mener de allerede har gjort jobben de ble satt til, ettersom de har tatt kontroll over Luhansk og erklærer at de ikke vil kjempe videre tross trusler og represalier fra overordnede.

Russland omtaler krigen i Ukraina som en «militær spesialoperasjon», noe som innebærer at myndighetene ikke kan tvinge alle menn i vernepliktig alder til å kjempe i Ukraina, slik de kunne gjort hvis de hadde erklært krig.