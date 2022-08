Tidligere sjef for den britiske hæren, general Lord Richard Dannatt: – Krigen i Ukraina er blitt Putins marerittscenario

– Jeg tror krigen har utviklet seg helt annerledes enn hva Vladimir Putin forestilte seg. Dette er sannsynligvis hans verste scenario, hans marerittscenario, sier den tidligere sjefen for den britiske hæren, general Lord Richard Dannatt.

Da Putin ga ordre om å starte krigen mot Europas nest største land, Ukraina, var det en selvsikker Putin som trodde på russisk lynkrig og rask seier.

I stedet er krigen blitt en politisk, militær og økonomisk hengemyr, og et skrekkinngytende blodbad med titusenvis av drepte.

I løpet av den seks måneder lange krigen har en rekke politikere, kommentatorer, forskere, militære, oligarker og andre eksperter uttalt seg om Russlands angrepskrig. Fellesnevneren for mange av disse er inntrykket av overraskende dårlig planlegging, lav moral og svak gjennomføringskraft på russisk side.

– Krigen har utviklet seg helt annerledes enn hva Putin forestilte seg

– Dette endrer spillet igjen for president Putin. Dette er ikke hva Vladimir Putin hadde til hensikt å bruke seks måneder på, og jeg er redd det er lang tid igjen, sier den pensjonerte britiske generalen Lord Richard Dannatt. Les mer Lukk

I mellomtiden har Putin byttet ut en rekke av sine befalingsmenn og øverstkommanderende i flere avdelinger. I tillegg er et tosifret antall generaler drept i strid. Tusenvis av unge russiske menn er sendt hjem til sine kjære i kiste. Tre ganger så mange er lemlestet for livet.

Militært er Russland satt mange år tilbake. Ammunisjonslagrene begynner å tømmes, militært utstyr ødelegges i stor skala, moralen er lav og rekrutteringen av nye soldater går langsomt.

– Jeg tror krigen har utviklet seg helt annerledes enn hva Vladimir Putin forestilte seg. Dette er sannsynligvis hans verste scenario, hans marerittscenario, sier den tidligere sjefen for den britiske hæren, general Lord Richard Dannatt, ifølge Sky News og The Guardian.

– Det han hadde i tankene var at Ukraina ville komme under Russlands kontroll

Han er overbevist om at krigen mot Ukraina ikke har blitt slik den russiske presidenten hadde forestilt seg. Mye har gått galt, og for hver dag som går mister Russland flere soldater og mer materiell. Den internasjonale anerkjennelsen er på et lavmål, og landet blir omtalt som en paria.

– Hvis vi går seks måneder tilbake til 24. februar. Det han hadde i tankene og det internasjonale medier ventet var et lynnedslag ned fra Hviterussland til Kiev for å velte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, endre regimet i Kiev, endre regjeringen til Ukraina og Ukraina ville komme under Russlands kontroll. Og det skjedde selvfølgelig ikke, oppsummerer den pensjonerte britiske generalen.

Ber soldatene snakke med sine kjære om hva som kan komme



For få dager siden kom en høytstående offiser i den britiske hæren, Paul Carney, med en oppfordring til sine tropper der han ba dem forberede seg på å måtte gå i krig mot russerne hvis det verste skulle skje, og snakke med sine familiemedlemmer om dette allerede nå.

– Troppene burde være realistiske om hva som kan skje. De må være forberedt på muligheten for å bli utplassert til Ukraina for å kjempe i krigen mot Russland, sa Carney, ifølge The Mirror.

Vladimir Putin sammen med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.v) og FSB-sjef Alexander Bortnikov. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB Les mer Lukk

– Vi er generasjonen som må forberede hæren til å kjempe i Europa igjen

Uttalelsen var nærmest et ekko av sjefen for hæren, general Sir Patrick Sanders, som i juni sa noe av det samme.

– Vi er generasjonen som må forberede hæren til å kjempe i Europa igjen.

Storbritannia har allerede sendt flere rakettsystemer, pansrede kjøretøy, artilleri, håndvåpen og ammunisjon til Ukraina, og er ved siden av USA den største bidragsyteren.

Etter russernes omgruppering og artillerioffensiv i de to Donbas-provinsene Donetsk og Luhansk, er pendelen nå i ferd med å snu i Ukrainas favør etter at tunge og avanserte vestlige våpen nådde frontlinjene på forsommeren.

– Dette endrer spillet igjen for president Putin

Nå er styrkeforholdet mer jevnet ut, og russerne møter langt kraftigere motstand, også flere mil bak sine egne linjer. De siste angrepene på Krim-halvøya, inkludert manøvre mot Svartehavsflåtens hovedkvarter og flypark, skal ha sendt sjokkbølger inn i Kremls innerste maktsentra.

– Dette endrer spillet igjen for president Putin. I forkant av den sannsynlige motoffensiven fra ukrainerne, har russerne måtte trappe ned sine angrep i Donbas og forsterke seg i Kherson-området. Dette er ikke hva Vladimir Putin hadde til hensikt å bruke seks måneder på, og jeg er redd det er lang tid igjen, sier general Lord Richard Dannatt.