Ny rettsrunde etter dykking ved Estonia-vraket

Journalist Henrik Evertsson og vrakekspert Linus Andersson ankommer rettssaken i Göteborg tingrett. Mandag gjennomføres en ny rettssak der de to står tiltalt for å ha brutt gravfreden ved Estonia. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / NTB

NTB

I dag er det klart for en ny rettssak mot filmteamet som i 2019 sto bak dykkingen og filmingen ved vraket av Estonia-ferja i Østersjøen.

Filmingen resulterte i dokumentarfilmen «Estonia – funnet som endrer alt», der det ble avslørt et stort og hittil ukjent hull i skroget.

To menn, journalisten Henrik Evertsson og vrakekspert Linus Andersson, ble i ettertid tiltalt for brudd på gravfreden, som svenske myndigheter har innført ved passasjerferja etter at den sank i Østersjøen i 1994.

– Saken er tilbake til null. Vi har holdt på med prosessen i rundt to års tid, men det føles som om den juridiske vandringen går baklengs, sa Evertsson til Journalisten da han mandag formiddag var på vei inn i rettssalen.

Frikjent

I begynnelsen av 2021 ble begge mennene frikjent av tingretten i Göteborg. Domstolen konkluderte med at loven om gravfred ikke gjaldt ettersom filmteamet brukte en tysk undervannsdrone som hadde dratt fra Tyskland – et land som ikke er en del av den såkalte Estonia-loven.

Men påtalemyndigheten anket, og i vinter kom lagmannsretten fram til at tingretten hadde resonnert feil, og at de må gjennomføre rettssaken på nytt.

Evertsson mener at de ikke gjorde noe kriminelt da de undersøkte vraket. Å undersøke vraket på avstand med en robot innebærer ikke at gravfreden er brutt, argumenterer han.

Lagmannsretten har gitt tingretten pålegg om å se grundigere på de tiltaltes argumentasjon om at dykkingene var nødvendige av hensyn til informasjonsfriheten. Den må også vurdere hva slags straff de tiltalte skal idømmes hvis de blir kjent skyldige.

Førte til nye undersøkelser

852 personer omkom da Estonia sank en høstnatt for 28 år siden. Kun 137 mennesker overlevde katastrofen. Baugporten løsnet i det kraftige uværet, og store mengder vann fosset inn på bildekket, noe som fikk ferja til å kantre.

Filmteamets avsløringer førte til at den svenske havarikommisjonen besluttet å gjøre nye undersøkelser ved vraket, slik pårørende og overlevende har krevd.

Dokumentaren ble produsert av det norske selskapet Monster og vist på TVNorge og strømmetjenesten Discovery+.