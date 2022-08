Rodman vil hente Griner hjem fra Russland

Brittney Griner får hjelp fra uventet hold. Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Photo via AP/NTB.

NTB

Dennis Rodman er kjent for å ha god tone med både Vladimir Putin og Kim Jong-un. Nå vil han hjelpe Brittney Griner med å komme seg hjem etter narkotikadommen.

– Jeg har fått tillatelse til å reise til Russland og hjelpe jenta, sa Rodman og fortalte at han ønsket å dra til Russland allerede denne uken ifølge nyhetsbyrået AFP.

En ansatt i USAs president, Joe Bidens, stab sa i en uttalelse til AFP at «det er offentlig kjent at administrasjonen har gitt russerne et bemerkelsesverdig tilbud».

– Og alt annet enn å forhandle videre gjennom den offisielle kanalen kan komplisere og hindre innsatsen for løslatelse, heter det i uttalelsen.

Rodman har en uortodoks tilnærming til politikk og diplomati. Han er en av få fra den vestlige verden som er venn med den nordkoreanske lederen og han har tidligere også beskrevet den russiske presidenten, Vladimir Putin, som «kul» etter å ha møtt han i Moskva.

Griner ble tiltalt for smugling og besittelse av en betydelig mengde narkotisk stoff. WNBA-profilen har vært fengslet i Russland siden hun 17. februar ble pågrepet på flyplassen i Moskva. Tollere fant cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen hennes. Det skjedde noen dager før den russiske invasjonen i Ukraina. 4. august ble hun dømt til ni års fengsel.