Britisk kringkaster skal sende satirisk prins Andrew-musikal

NTB

Prins Andrews liv og kontroverser blir temaet i en satirisk TV-musikal som skal vises av den britiske kringkasteren Channel 4.

Channel 4 opplyser at det de kaller en ny vri på katastrofeintervjuet med BBC vil være en del av musikalen.

Andrew, dronning Elizabeths andre sønn, kom svært dårlig ut av et intervju med BBC i 2019, der han uten hell forsøkte å distansere seg fra den overgrepsanklagede milliardæren Jeffrey Epstein, som tok sitt eget liv i fengsel.

Han ble kritisert for å være arrogant og for å mangle empati med Epsteins ofre, og det endte med at prinsen sa fra seg alle sine offisielle plikter. Kongehuset ga beskjed om at offentlige bygg ikke skulle flagge for prins Andrew på fødselsdagen hans.

Hovedrolleinnehaver i den timelange musikalen vil være komiker Kieran Hodgson. Den har fått tittelen «Prince Andrew: The Musical» og beskrives som en «satirisk parodi av livet» til prinsen. Det er ikke klart når den kommer på lufta.

Andrew har vært mye omtalt i den britiske pressen i en årrekke i forbindelse med ekteskapet med og skilsmissen fra Sarah «Fergie» Ferguson.

Det siste året har han forsøkt å holde en lav profil etter å ha inngått forlik i USA med en kvinne som hevder at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001. Da var hun 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

De to skal ha møtt hverandre gjennom Epstein. Prins Andrew har blankt avvist anklagene og har forsøkt å få søksmålet avvist. Han er ikke siktet for noe.