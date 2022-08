NTB

Leon Vitali, skuespilleren som la fra seg håndverket for å bli den legendariske regissøren Stanley Kubricks høyre hånd, er død. Han ble 74 år gammel.

Vitali gikk fredelig bort omgitt av familien på fredag, blant dem barna Masha, Mac og Vera, opplyser familien til nyhetsbyrået AP.

– Leon var en spesiell og vidunderlig mann som var drevet av sin nysgjerrighet. Han spredte kjærlighet og varme overalt hvor han dro, heter det i en uttalelse fra barna.

Vitali ble ofte beskrevet som Kubricks assistent, men i dokumentarfilmen «Filmmaker», som ble laget om ham i 2017, kommer Vitalis enorme og til da stort sett ukjente bidrag til Kubricks filmer som «The Shining» og «Eyes Wide Shut» fram.

Den såkalte assistenten gjorde alt fra å velge skuespillere til roller og instruere dem, til å føre tilsyn med filmrestaureringsarbeid. En gang satte han opp en skjerm slik at Kubrick kunne følge med på sin døende katt.

Før han fikk en rolle i Kubricks «Barry Lyndon» fra 1974, var Vitali en lovende skuespiller med roller i flere britiske TV-programmer.

I arbeidet med filmen ble han så fascinert av Kubrick og hans mye omtalte metoder at han sluttet med skuespiller for å følge ham de to neste tiårene.

I et intervju med AP i 2017 omtalte han avgjørelsen som den eneste «virkelig, virkelig radikale» avgjørelsen han hadde tatt.

– Det er det største, bevisste avgjørelsen jeg noen gang tok. Jeg ofret noe, men det var gevinster også, sa han.