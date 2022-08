Lederen for selskapet bak spionprogramvaren Pegasus går av

NTB

Sjefen for israelske NSO Group som står bak spionprogramvaren Pegasus, går av i forbindelse med det selskapet omtaler som en omorganisering.

NSO Group-sjef Shalev Hulio går av. Yaron Shohat tar over rattet, opplyser en talsperson for selskapet.

Omorganiseringen skal sikre at NSO forblir en av verdens ledende cyberteknologi-selskaper, hvor fokuset i størst grad skal rettes mot salg til Nato-land.

Spionprogramvaren Pegasus gir tilgang til all kommunikasjon via telefonen, og programvaren kan også skru på telefonens kamera og mikrofon uten at brukeren merker det. Ifølge NSO selges programvaren kun til land som skal bekjempe kriminelle og terrorister, og alle salgene må godkjennes av israelske myndigheter.

Spionprogrammet og brukerne av det har gjentatte ganger høstet kraftig kritikk, og amerikanske myndigheter har satt NSO Group på sin svarteliste.