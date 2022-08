Vestlige ledere oppfordrer til militær tilbakeholdenhet rundt atomkraftverk i Ukraina

NTB

Lederne for Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA hadde søndag et telefonmøte, hvor de ba om militær tilbakeholdenhet rundt atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina.

De fire lederne gjentok også oppfordringen om at atomkraftverket må bli besøkt av uavhengige inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), opplyser en talsmann for Tysklands regjeringssjef Olaf Scholz.

I samtalen med Storbritannias statsminister Boris Johnson, Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs president Joe Biden ble det også enighet om å opprettholde støtten til Ukraina.

Et besøk fra IAE-inspektører har hittil vært forhindret på grunn av uenighet om hvordan de skulle reise til Zaporizjzja. Ukraina mener at transitt gjennom russisk-okkuperte områder, slik Russland har krevd, vil legitimere okkupasjonen.

Fredag skal Russlands president Vladimir Putin ha godtatt at inspektørene kan reise til det nå russisk-kontrollerte atomkraftverket, ifølge franske myndigheter. Økt krigføring rundt atomkraftverket den siste tiden har ført til frykt for en atomulykke. Russiske og ukrainske myndigheter har skyldt på hverandre for krigføringen i områdene rundt kraftverket.