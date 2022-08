UD: Nordmenn kan være rammet i angrepet i Mogadishu

Et medlem av de somaliske sikkerhetsstyrkene sperrer av et område ved Hayat hotell i Mogadishu, der minst 21 personer ble drept i et angrep som islamistgruppa al-Shabaab sto bak.

NTB

Utenriksdepartementet opplyser at en eller flere nordmenn kan være rammet av angrepet mot Hayat hotell i Somalias hovedstad Mogadishu.

– Utenriksdepartementet jobber nå for å undersøke og verifisere dette, skriver kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad i en epost. Det var VG som først omtalte meldingen om at norske statsborgere kunne være rammet.

Søndag ettermiddag var ikke flere detaljer om nordmennene kjent.

Minst 21 mennesker ble drept i angrepet, som den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for. Det ble innledet fredag kveld, da to bilbomber ble utløst ved hotellinngangen. Først etter 30 timer hadde sikkerhetsstyrkene i den somaliske hovedstaden brakt situasjonen under kontroll.

(Saken fortsetter under bildet)

En soldat på vakt ved Hayat hotell i Mogadishu søndag, etter et angrep fra al-Shabaab som varte i omkring 30 timer. Først natt til søndag fikk sikkerhetsstyrkene kontroll over situasjonen. Les mer Lukk

– Vi er forferdet over de brutale terrorangrepene i Somalias hovedstad Mogadishu, inkludert mot Hayat hotell. Våre kondolanser går til alle som har mistet noen de er glad i og til alle som er skadd, heter det i en uttalelse fra UD.

Fra rom til rom

Somalias helseminister Ali Haji Adan opplyser at minst 21 mennesker ble drept og 117 såret i angrepet. Sikkerhetsstyrker reddet 106 mennesker ut av hotellet, blant dem kvinner og barn.

De siste angriperne ble nedkjempet rundt midnatt natt til søndag.

– De fleste som ble drept og såret, ble rammet i de første timene av angrepet. Etter det brukte sikkerhetsstyrkene tid på å redde folk individuelt, rom etter rom, sier Abdi Hassan Mohamed Hijar i Mogadishu-politiet.

Somaliske myndigheter har så langt ikke sagt noe om hvor mange al-Shabaab-krigere som deltok i angrepet eller om hvor mange al-Shabaab-krigere som er drept.

Søndag var det fortsatt strenge sikkerhetstiltak i området rundt hotellet, og veiene i området var sperret. Redningsarbeidere og desarmeringsgrupper jobbet for å rydde ruiner og fjerne eventuelle eksplosiver.

Leter i ruinene

Hotellet har fått store skader i kampene mellom islamistene og sikkerhetsstyrkene, og deler av bygningen har rast sammen. Flere pårørende lette frenetisk i ruinene etter personer som var inne i hotellet da angrepet startet.

Flere titalls personer samlet seg søndag morgen ved veien som leder opp til hotellet, desperate etter nyheter om familiemedlemmer.

(Saken fortsetter under bildet)

Hayat hotell i Mogadishu fikk store skader da medlemmer av al-Shabaab gikk til angrep med bomber og skytevåpen. Utenriksdepartementet undersøker meldinger om at norske statsborgere kan være blant dem som er rammet. Les mer Lukk

Blant dem var forretningsmannen Muktar Adan, som ventet på tillatelse til å gå inn i hotellet for å lete etter broren sin.

– Han var inne i hotellet da vi sist hørte fra ham, men telefonen hans er skrudd av nå og vi vet ikke hva vi kan vente oss, sier Adan til AFP.

Hotellet var kjent som en møteplass for embetsfolk og regjeringsansatte.

Fordømmelse

Somalias allierte, blant dem USA, Storbritannia og Tyrkia, har fordømt angrepet. Det har også Atmis-styrken gjort, styrken Den afrikanske union (AU) har gitt i oppgave å hjelpe somaliske styrker ta kontroll over sikkerhetssituasjonen i landet innen 2024.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet og kondolerte i en uttalelse lørdag både familiene til ofrene og Somalias regjering og folk.

Tidligere denne uken kunngjorde USA at amerikanske styrker hadde drept 13 al-Shabaab-medlemmer i et luftangrep. Landets president Joe Biden har reetablert den amerikanske styrken i Somalia, etter at hans forgjenger Donald Trump trakk styrkene ut.

Terrorangrepet er det største i Mogadishu siden Somalias nye president Hassan Sheikh Mohamud tok over i juni, og angrepet understreker utfordringen med å takle et islamistisk opprør som har pågått i 15 år.

– Sender en melding

Samira Gaid, som leder tankesmia Hiraal Institute i Mogadishu, sier til AFP at angrepet er ment som en melding til den nye regjeringen og dens utenlandske allierte.

– Det omfattende angrepet skal vise at de fortsatt er til stede i høy grad, er relevante og at de kan trenge gjennom regjeringens sikkerhetstiltak og gjennomføre slike angrep, sier hun.

President Mohamud sa i juli at å få en slutt på opprøret krever mer enn en militær tilnærming, men at hans regjering først vil forhandle med gruppen når tiden er inne.

Presidenten skal senere ha sagt at regjeringens første mål er å bekjempe gruppen militært og svekke den før forhandlinger er aktuelt, ifølge Gaid.

Al-Shabaab har gjennomført flere angrep i Somalia siden Mohamud tok over som president, blant annet i juli, langs den etiopiske grensen. Gruppa ble drevet i ut av Mogadishu i 2011, men kontrollerer fortsatt store områder på landsbygda.

Det dødeligste angrepet gruppa har stått bak, fant sted i oktober 2017, da en lastebil fylt med eksplosiver ble sprengt i Mogadishu. 512 personer ble drept.