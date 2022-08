Sveitsisk region skal prøve ut cannabis-legalisering

NTB

Den sveitsiske Basel-Stadt-regionen starter i september en prøveperiode med lovlig salg av cannabis, et første steg i landet mot mulig legalisering.

Kantonen opplyser at studien, som har fått navnet «Weed Care», starter 15. september og at folk kan registrere seg for å bli en av de 370 deltakerne.

Studien skal gå over to og et halvt år, og har som mål å undersøke hvordan regulert cannabis-salg påvirker «bruk og helsa til cannabis-brukere sammenlignet med status quo, der cannabis ikke er lovlig», heter det i en uttalelse.

I eksperimentet skal seks forskjellige cannabis-produkter bli solgt på apoteket til lignende priser som på gata.

– Kunnskapen som opparbeides i denne studien, vil danne grunnlaget for en ansvarlig cannabis-politikk i framtid, heter det videre.

Cannabis er foreløpig lovlig i landet til medisinsk bruk, eller til rekreasjonell bruk når innholdet av THC, komponenten som gjør brukeren ruset, er lavere enn 1 prosent.

Trass i forbudet, skriver Basel-Stadt i uttalelsen, er «cannabis-bruken utbredt, brukernes sikkerhet usikker, og det svarte markedet blomstrer».

Prøveperioden er den første av flere lignende eksperimenter godkjent av føderale sveitsiske helsemyndigheter.