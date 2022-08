Datter av kjent russisk ultranasjonalist drept i attentat ved Moskva

NTB

Den russiske redaktøren og analytikeren Darja Dugina ble drept i et attentat like utenfor Moskva lørdag kveld. Faren Aleksandr Dugin kan ha vært det egentlige målet. Han er blitt beskrevet som hjernen bak Russlands annekteringspolitikk.

Denis Pusjilin, som leder den russiskvennlige separatistbevegelsen i Donetsk i Ukraina, sier «terrorister fra det ukrainske regimet» står bak eksplosjonen, og at det egentlige målet for angrepet var Aleksandr Dugin.

Det skriver det russiske, statlige nyhetsbyrået Ria Novosti. Søndag bekrefter russiske myndigheter at Dugina ble drept av en bombe i bilen.

På Telegram er det lagt ut en video som synes å vise etterspillet på det aktuelle stedet. Vrakrester ligger strødd i veien. Det er også bilder i sosiale medier av det som synes å være en svært opprørt Aleksandr Dugin.

Eksplosjonen fant sted i Odintsovo-distriktet, som ligger i Moskva oblast, etter at de to kom tilbake fra en kulturfestival i hver sin bil. Faren skal i siste øyeblikk ha bestemt seg for å kjøre i en annen bil enn datteren.

Sanksjonert

Den 29 år gamle datteren er blant de mange russerne som er blitt sanksjonert av vestlige land i form av frosne midler og innreisenekt etter den russiske invasjonen. Hun er blant annet sjefredaktør for nettsiden United World International, som Storbritannia har omtalt som et nettsted som «fremmer prorussisk desinformasjon».

Hun opptrådte også ofte som kommentator på den nasjonalistiske TV-kanalen Tsargrad.

– Dasha har, som sin far, alltid stått i første rekke i konfrontasjonen med Vesten, sa Tsargrad søndag.

Den britiske regjeringen omtalte henne i april som en «hyppig og profilert» kilde til «desinformasjon om Ukraina og den russiske invasjonen av Ukraina på flere nettbaserte plattformer». Også USA, Canada og Australia har sanksjonert henne.

Sjefideolog

Ultranasjonalisten Dugin har av enkelte blitt regnet som den ideologiske hjernen bak Russlands invasjon av Ukraina, og som en nær rådgiver for Russlands president Vladimir Putin, men det er uklart akkurat hvor tett forholdet deres er.

Han har vært avdelingsleder ved Institutt for sosiologi for internasjonale relasjoner ved Universitetet i Moskva, har blant annet jobbet som foreleser, politiker og TV-kommentator, og har gitt ut en lang rekke bøker. Den mest kjente er «Osnovy geopolitiki: geopoliticheskoe budushchee Rossii» fra 1997, på norsk «Grunnleggende om geopolitikk: Russlands geopolitiske framtid». I den skisserer han hvilken taktikk Russland bør bruke for å bygge seg opp igjen som en global maktfaktor, skriver CBS.

Han skriver at Russland må ta i bruk desinformasjon, destabilisering og annektering, en oppskrift Putin har tatt i bruk. Ett av målene for annektering bør ifølge Dugin være Ukraina. I boka skriver han at Russland, som ligger mellom Europa og Asia ikke er kompatibelt med Vestens liberale demokrati og de tilhørende verdiene.

Drømmen om imperiet

I stedet mener Dugin at Russland bør ta sikte på å forene Europa og Asia til ett kjempeimperium under kontroll av etniske russere. Filosofien kalles gjerne ny-eurasianisme. Ett hinder på veien til imperiet er ifølge Dugin et uavhengig Ukraina.

– Ukraina som en uavhengig stat med territorielle ambisjoner, utgjør en enorm fare for hele Eurasia, og, uten å løse det ukrainske problemet, er det meningsløst å snakke om kontinental politikk, skriver han i boka ifølge CBS.