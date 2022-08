Kun marginale endringer etter abortomtelling i Kansas

Folk jublet da det ble klart at velgerne i Kansas stemte for å beholde abortrettigheter i delstatens grunnlov. En omtelling av stemmene i ni av delstatens fylker, som ble igangsatt av antiabortaktivister, ga et resultat som skilte seg fra det første med kun rundt 30 stemmer. Ja-siden vant med rundt 165.000 stemmer. Foto: Angie Ricono / KCTV5 via AP / NTB

