Putin-vennlige tsjetsjenske styrker ryktes å være brutale – men også desillusjonerte

Ramzan Kadyrovs tsjetsjenske krigere er beryktet for sin brutalitet i Ukraina, men «suksessen» skal også være oppblåst.

27. februar ruller det inn 34 pansrede personellkjøretøy inn i Kyiv-forstaden Butsja. På innsiden av kjøretøyene sitter det tung bevæpnede soldater. De er skjeggete og har på seg splitter nye uniformer. Ifølge ukrainsk etterretning er de fleste av soldatene tsjetsjenere som har gått inn i krigen bak Russlands president Vladimir Putin og deres egne tsjetsjenske leder, Ramzan Kadyrov.

Et fåtall ukrainske soldater og frivillige bevæpnet med «molotovcocktails», Kalashnikov-rifler og rakettkastere venter på kolonnen av militærkjøretøyer før de beslutter å angripe de tsjetsjenske styrkene. De treffer to av kjøretøyene og stanser kolonnen. I gjengjeld avfyrer de pro-russiske tsjetsjenerne automatkanonene sine og luften rundt de ukrainske soldatene fylles av bly. Det skriver Al Jazeera.

Krigsforbrytelser og tortur

Resten av historien om de ukrainske soldatene og frivillige fullføres senere. Forstaden hendelsen fant sted, Butsja, er mest kjent for den brutale massakren som fant sted i slutten av februar og utover i mars, rett etter den russiske invasjonen av Ukraina ble satt i gang.

Tsjetsjenske styrker i den ukrainske byen Mariupol i april. Foto: Chingis Kondarov / Reuters / NTB Les mer Lukk

Tidligere i august opplyste ukrainske myndigheter ifølge Washington Post at 458 mennesker ble drept under massakren utført av russiske styrker. 419 av de avdøde bar preg av at de hadde blitt skutt, torturert eller tråkket i hjel.

Tsjetsjenske soldater som har sverget troskap til Putin og Kadyrov deltok i massakren i Butsja og andre forsteder. Det sier både overlevende, lokalt politi, menneskerettighetsgrupper og andre tjenestemenn, ifølge Al Jazeera.

– Naboen min ble frastjålet sykkelen sin og oppsøkte russerne for å få den tilbake. En tsjetsjener med skjegg drepte han på stedet bare for å ha åpnet munnen, sier en innbygger i en Kyiv-forstad til Al Jazeera.

Tidlig i mars ble samfunnslederen Yuri Prilipko skutt og drept av Kadyrovs styrker i byen Hostomel da han delte ut brød til innbyggerne. Slidstvo.info, en side drevet av undersøkende journalister, skrev i etterkant av drapet at det ble plassert en felle på Prilipkos lik, trolig slik at flere skulle bli ofre for den blodige krigen.

Ramzan Kadyrov leder republikken Tsjetsjenia, som er en av de fattigste føderasjonssubjektene i Russland.

Ukrainere gravlegger et uidentifisert offer for russiske styrker i Butsja. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB Les mer Lukk

Slaget om Butsja

Etter at de tsjetsjenske og russiske styrkene åpnet ild fra de pansrede personellkjøretøyene ble det klart at invasjonsstyrken var overlegen de ukrainske soldatene og frivillige som forsvarte Butsja.

Etter trefningen klarer de ukrainske forsvarsstyrkene å dra sine sårede medsoldater til biler. De flykter, men tsjetsjenerne og andre russiske soldater er hakk i hæl.

En av de ukrainske soldatene som deltok i forsøket på å forsvare Butsja og den påfølgende flukten, 39 år gamle Bogdan Yavorsky, forteller Al Jazeera at han over radio ba om et luftangrep mot styrkene som forfulgte dem, og at det ble en suksess.

– Vi viste denne TikTok-hæren hvem de virkelig er, sier Yavorsky og peker på de tsjetsjenske styrkenes vane i å publisere skrytete videoer fra krigen på det sosiale mediet TikTok.

Det var i etterkant av denne hendelsen den russiske invasjonshæren begikk grusomme krigsforbrytelser og massakrerte Butsjas innbyggere.

Legger ikke skjul på brutaliteten

De tsjetsjenske styrkene er fryktet i Ukraina, og deres leder Ramzan Kadyrov legger ikke skjul på brutaliteten styrkene hans er kjent for. Selv har Kadyrov hevdet at han hadde funnet og «straffet» en ukrainsk soldat han mener hadde torturert en russisk soldat. Dette er imidlertid ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Vladimir Putin og Ramzan Kadyrov i 2019. Foto: Alexey Nikolsky / Sputnik / AFP / NTB Les mer Lukk

Eksperter mener utplasseringen av tsjetsjenske soldater tidligere i krigen var en del av Moskvas «psykologiske krigføring» i Ukraina.

– Kunngjøringen av at Kadyrovs soldater skulle delta i krigen og propagandaen rundt dem er del av innsatsen i å destabilisere fienden, sa professor Aurelie Campana, ekspert på politisk vold og Russland, til France24 i april.

– De er kjent for sin grusomhet. Å involvere de tsjetsjenske styrkene skaper frykt blant den ukrainske befolkningen.

Også Ukraina har uttalt seg om at de tsjetsjenske styrkene har vært blant de mest brutale i Putins invasjonshær.

Flere tsjetsjenere har også vervet seg til den Ukrainske hæren for å kjempe mot Putin.

Skjermdump fra en video Kadyrov publiserte på det sosiale mediet Telegram. Russiske og tsjetsjenske soldater veiver russiske og tsjetsjenske flagg i Ukraina. Foto: Telegram / AP / NTB Les mer Lukk

Vrangforestillinger

To dager før den russisk-tsjetsjenske kolonnen av pansrede personellkjøretøy kjørte inn i Butsja og massakreringen av lokalbefolkningen startet, holdt Ramzan Kadyrov en tale for over 12.000 tjenestemenn i den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj. Da beordret Kadyrov styrkene sine til å storme den ukrainske hovedstaden Kyiv, noe som feilet.

Kadyrovs styrker har i løpet av krigen i Ukraina vært ivrige etter å publisere innhold på sosiale medier der de selv fremstilles som hardbarkede og effektive krigere. Russiske medier har brukt videomaterialet til de tsjetsjenske styrkene i og hjulpet Kadyrov med å skape en illusjon om at troppene hans spilt en nøkkelrolle i invasjonen.

Ifølge en tidligere russisk leiesoldat som kjempet med russisk-tsjetsjenske styrker i Syria, er videoene til de tsjetsjenske styrkene i Ukraina er kalkulerte og de militære manøvrene de utfører er satt opp for videoens skyld. Det skriver Al Jazeera.

– Deres suksess er definitivt oppblåst, jeg tror de bidro veldig lite til det militære potensialet til de invaderende styrkene, sier Marat Gabidullin, som ledet en Wagner-gruppe i Syria.

Han hevder videre at tsjetsjenere ble innlemmet som leiesoldater i den russiske Wagner-gruppen i Syria etter ønske fra Kadyrov, men at de ble måtte slutte etter at de fikk panikk under sin første trefning med syriske opprørere.