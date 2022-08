Flere sivile skal være såret i russisk angrep i nærheten av kjernekraftverk

NTB

Tolv sivile ble såret da en russisk rakett lørdag rammet et boligområde ikke langt unna et atomanlegg i Sør-Ukraina.

Angrepet rammet angivelig landsbyen Voznesensk, som ligger tre mil unna landets nest største atomanlegg, skriver nyhetsbyrået Reuters. Mykolajiv-guvernør Vitalij Kim skriver på Telegram at fire barn er blant de sårede. Ifølge ham ble flere boliger og en fem etasjer høy boligblokk skadd.

Statlige Energoatom, som styrer Ukrainas fire kjernekraftverk, beskriver angrepet som «nok et tilfelle av russisk atomterrorisme». Russland forsøkte å ta kontroll over kraftverket i mars, og Energoatom spekulerer på at raketten kan ha vært rettet mot selve kraftverket.

Russland har ikke svart på anklagen, og Reuters har ikke klart å verifisere de ukrainske opplysningene. Det er ikke meldt om skader.

De to landene har den siste tiden anklaget hverandre for angrep mot kjernekraftverket i Zaporizjzja, som Russland har kontrollert siden mars. Kraftverket er Europas største.