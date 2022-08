Scholz spurt ut om håndtering av svindelsak

Tysklands statsminister Olaf Scholz møtte fredag til høring i delstatsforsamlingen i Hamburg, som gransker en stor svindelsak fra tiden da han var ordfører i byen. Statsministeren nekter for å ha gjort noe galt, men opposisjonen er ikke fornøyd. Foto: Christian Charisius / DPA via AP / NTB

NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz nektet fredag for at han som Hamburg-ordfører grep inn på vegne av en bank som er involvert i en stor svindelsak.

Scholz var Hamburgs ordfører fra 2011 til 2018 før han ble Angela Merkels finansminister.

Skandalen, som har blitt omtalt som Cumex-saken, omhandler unndragelse av utbytteskatt for opptil 50 milliarder kroner.

Droppet krav

En lang rekke personer er mistenkt for å ha deltatt i svindelen, blant annet tyske bankansatte, aksjemeglere, advokater og finansrådgivere. Flere store banker skal også ha vært involvert.

Opposisjonen har krevd svar fra Scholz for å belyse informasjon om møtevirksomhet han hadde med Christian Olearius, som da ledet den aktuelle banken, M.M. Warburg, i 2016 og 2017.

Kort tid etter møtene ble byens krav om at Warburg måtte tilbakebetale 47 millioner euro frafalt. Fredag ble statsministeren utspurt for andre gang av en granskningskomité i delstatsforsamlingen.

– Det var overhodet ingen politisk innblanding, sa Scholz til de folkevalgte i den mer enn tre timer lange høringen.

Anklaget for løgn

Kritikere har anklaget Scholz for å komme med motstridende forklaringer om kontakten med Olearius. De sier han først innrømte å ha møtt bankmannen, før han senere syntes å nekte for det.

Scholz insisterte fredag på at han ikke kunne huske noe spesielt fra noen møter med ham, og påpekte at han jevnlig møtte folk fra næringslivet som ordfører. '

Statsministeren sa at det «ikke engang er den minste antydning noe sted» til at har skjedd noe galt i disse møtene. Han nektet også for å ha utøvet makt «før eller etter møtene», og sa at Hamburg ikke tok økonomisk skade i saken.

Mener seg renvasket

Høringen brakte med seg en «tydelig konklusjon», sa Scholz i en uttalelse til pressen i etterkant.

– Det er ingenting her. Det var ingen påvirkning, sa han.

Ikke alle kjøper forklaringen.

Leder Friedrich Merz for det konservative opposisjonspartiet CDU sa til næringslivsavisa Handelsblatt fredag at når en storbank står overfor et stort krav fra byen og ønsker å møte ordføreren, «så husker du hva som ble sagt i samtalen».

Videre het det at han «Ikke tror ett ord av det statsministeren sa».

– Det er nesten ingen i Tyskland som tror på Olaf Scholz' mange hukommelsestap, sa Merz.