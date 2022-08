Ranet i Bräkne-Hoby ble slutten for «Sveriges mest ettersøkte»

En raner ble skutt og drept under et verditransportran i Bräkne-Hoby i Sverige onsdag 2. juli 2003. Politifolk med ranernes våpen i forgrunnen utenfor verditransporten.

For den da 29 år gamle Toni Tuuainen ble det brutale verditransport-ranet vendepunktet i livet.

På kvelden onsdag 2. juli 2003 gjør tre ranere seg klar til å rane en verditransport i det svenske tettstedet Bräkne-Hoby i Ronneby kommune i Blekinge län.

Den da 29 år gamle finsk-svenske Toni Tuunainen og to medsammensvorne hadde sett seg ut en verditransport som de ved flere måneder med spaning, hadde funnet ut at skulle fylle minibanken ved Föreningssparbanken i Bräkne-Hoby denne onsdagskvelden.

Spaningen kunne også fortelle dem at verditransporten hadde betjent flere minibanker, og inneholdt i tillegg en del dagkasser. Derfor kunne det totale utbyttet dreie seg om rundt 20 millioner svenske kroner.

Når Toni og de to andre kommer frem setter de en falsk bombe på frontruten av verditransporten og tvinger vaktene ut. En av ranerne holder vakt utenfor, mens Toni og den andre bryter seg inn til pengene i bilen. Raner er i gang.

Var i politiets søkelys

Både Toni og kompisene var det man kaller «kjenninger av politiet». Toni hadde på den tiden vært kriminell i mange år, og slet med rusproblemer. Han hadde derimot sett for seg å kunne starte et nytt liv med utbytte fra dette ranet.

De tre ranerens historie hadde satt dem i politiets søkelys. Så da de tre gjorde sine undersøkelser til ranet, fulgt politiet med.

På grunn av politiets mistanke om at noe var i ferd med å skje, hadde de utstyrt vekterne i verditransporten med politiradioer. Derfor går det ikke lang tid før politiet er på plass i det lille tettstedet.

Like etter starter skuddvekslingen.

(Saken fortsetter under bildet).

Utrykningspoliti, sikkerhetsvakter og ambulansepersonell ved politikontrollen i Bräkne-Hoby etter ranet i 2003.

– Vi forserte hvelvet, sprengte oss gjennom et låsesystem. Da vi først kom inn i hvelvet begynte intens skyting mot politiet, fortalte Toni til svenske Expressen i et intervju fra 2017.

– Vi visste ikke hvem som skjøt mot hvem. Da det var over, gikk jeg ut og så en av vennene mine ligge død på bakken. Så måtte det tas raske avgjørelser, hjernen gikk på høygir. Det var bare å trekke seg unna.

Tok vekteren som gissel

I kampens hete blir det besluttet å ta en av vekterne som gissel.

Toni forklarer at de aldri tenkte at de skulle ta livet av vekteren, men at å ta ham som gissel var den eneste muligheten for å komme seg bort fra situasjonen.

Toni og den siste gjenværende sammensvoren klarer å kjøre fra politiet på bygdeveiene, men med bare 400 000 kroner av de mange millionene som befant seg i bilen.

(Saken fortsetter under bildet).

En lettere utbrent bil er under undersøkelser av politiet i forbindelse med ranet i 2003.

Vekteren som er i sjokk, sitter og gynger frem og tilbake i baksetet av bilen, skriver Vi.no, som har skrevet om Tonis historie.

Etter hvert lar ranerne vekteren gå, før de kjører tilbake til Stockholm og sjekker inn på et hotell.

Morgenen etterpå våkner de til at ansiktene deres er på forsiden av alle avisene.

Etter en del vurdering bestemmer de to seg for å melde seg for politiet.

Følte seg «utbrent» som kriminell

Toni sitter nesten fire år i fengsel for ranet. Når han kommer ut er han lei av det kriminelle livet. Han føler seg «utbrent», og bestemmer seg for å ta grep.

Toni er i dag 48 år gammel og har viet livet sitt til å hjelpe utsatt ungdom som han selv var en gang.

– Jeg har hatt det tøft med meg selv, jeg har til og med villet ende livet mitt. Til slutt var jeg nødt til å velge om jeg skulle fortsette å slepe dette etter meg, eller om jeg skulle gi slipp på det, og leve. Det finnes jo mange som ikke synes at jeg burde få tilgivelse, men samfunnet har valgt å gi meg en sjanse til, skal Toni ha sagt ifølge Vi.no.

I dag er Toni 48 år gammel og jobber som coach og foredragsholder. Sammen med journalist og forfatter Gunnar von Sydow har han også skrevet en bok om livet sitt. Boken «Jag var Sveriges mest jagade rånare», kom ut i 2019.

Ranet i Bräkne-Hoby ble et vendepunkt for Toni. I dag har han dedikert livet sitt til å hjelpe ungdom i risikogruppen. Hans kriminelle bakgrunn har vist seg å være til hjelp når det gjelder å bygge relasjoner og vinne tillit med disse ungdommene.

Budskapet han prøver å formidle er derimot noe helt annet.