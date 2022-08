Macron med sterke anklager mot Putin

Frankrikes president Emmanuel Macron snakket fredag med Vladimir Putin. Like etter rettet han skarpe anklager mot den russiske presidenten. Foto: Eric Gaillard / Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron anklager Vladimir Putin for å lansere et brutalt angrep på Ukraina i et imperialistisk, revansjistisk brudd på folkeretten.