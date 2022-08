Protester mot Taliban i Pakistans grenseområder

NTB

Demonstranter har en rekke steder langs Pakistans grense til Afghanistan den siste tiden protestert mot Taliban.

Demonstrantene krever at den pakistanske regjeringen tar i bruk sterkere midler for å bremse Talibans forsøk på å få kontroll over Nord-Waziristan i Pakistan.

En talsmann for Taliban kaller protestene sabotasje som er finansiert av Vesten.

Demonstrantene har sperret hovedveien fra regionen til resten av landet, og de heiste svarte anti-Taliban-flagg på takene sine.

Tidligere har det vært lignende protester i Swat-regionen, som ligger nær Nord-Waziristan. Swat er der nobelprisvinneren Malala Yousafzai, som ble forsøkt drept av Taliban i 2012, kommer fra.

Nord-Waziristan var ansett for å være et kjerneområde for pakistansk Taliban inntil de militante islamistene ble skjøvet over grensa til Afghanistan av de militære i 2014.