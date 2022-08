Voldtektssiktet mann i Trondheim varetektsfengslet i fire nye uker

NTB

Mannen i 40-åra, som er siktet for voldtekt av til sammen fem kvinner i Trondheim, er varetektsfengslet i fire nye uker.

Det kommer fram i en kjennelse fra Trøndelag tingrett fredag, skriver Dagbladet.

Mannen er siktet for voldtekt av fem kvinner, i tillegg til to tilfeller av vold i nære relasjoner, ett brudd på våpenloven og ett narkotikaforhold.

– Status for etterforskningen er at vi har gjort et stort beslag av blant annet videofiler. Flere av voldtektene i siktelsen mener påtalemyndigheten at er filmet, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret til Dagbladet.

Aftret sier til avisen at det er mye data som er beslaglagt, og at det blir prioriteten framover.

– Det er tatt flere avhør av fornærmede og siktede. 6.775 filer er beslaglagt, av dette 1.130 timer video. I tillegg er det gjennomført 52 vitneavhør.

Dagbladet har foreløpig ikke fått kontakt med mannens forsvarer. Mannen har siden pågripelsen nektet straffskyld for voldtektene.