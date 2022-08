Spansk steinsirkel dukket opp da vannstanden sank

Tørke og vannmangel i et reservoar i Spania gjør at Amalie Garcia kan stå ved siden av den flere tusen år gamle steinsirkelen Dolmen de Guadalperal, som bare har vært synlig fire ganger siden området ble demmet opp på 1960-tallet. Les mer Lukk

NTB

Dagen etter at funnet av et enormt steinaldermonument i Spania ble kjent, har sommertørken avdekket en steinsirkel som ble satt under vann for 60 år siden.