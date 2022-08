Erdogan sier Tyrkia ikke er ute etter syrisk territorium

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under en pressekonferanse i Lviv i Ukraina torsdag. Foto: Evgenij Maloletka / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at Tyrkia ikke er ute etter å erobre syrisk territorium, til tross for at landet har okkupert deler av Nord-Syria.