Peru kutter ut Vest-Sahara til fordel for Marokko

NTB

Elleve måneder etter at Peru gjenopprettet de diplomatiske relasjonene med Vest-Sahara, gjør regjeringen helomvending og knytter seg heller tettere til Marokko.

Avgjørelsen ble tatt etter en nylig telefonsamtale mellom Perus utenriksminister Miguel Rodriguez Mackay og hans marokkanske motstykke Nasser Bourita, heter det i en uttalelse fra peruansk hold.

De to landene bestemte seg for å styrke sin relasjon, heter det videre.

Okkupert siden 1975

Vest-Sahara regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Siden 1975 har store deler av territoriet vært under okkupasjon av nabolandet Marokko, og halve befolkningen har måttet flykte fra sine hjem.

Frigjøringsbevegelsen Polisario, som kontrollerer rundt 20 prosent av Vest-Sahara, nekter å godta den marokkanske okkupasjonen og kaller området Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR).

– I fraværet av et effektivt bilateralt forhold til nå, har regjeringen besluttet å trekke tilbake anerkjennelsen av Den saharawiske arabiske demokratiske republikk og å bryte alle bånd, skriver det peruanske utenriksdepartementet.

Snuoperasjon

Helomvendingen kommer elleve måneder etter at president Pedro Castillo som en av hans første utenrikspolitiske avgjørelser, besluttet å gjenoppta de diplomatiske båndene til Vest-Sahara. De ble først avsluttet i 1996 etter press fra Marokko.

I stedet vil regjeringene i Lima og Rabat undertegne et veikart over flere sektorer som innebærer «jevnlige politiske konsultasjoner» og samarbeid om økonomi, handel, utdanning, energi og landbruk.

Peru «verdsetter og respekterer den territorielle integriteten til Marokko og landets nasjonale suverenitet», heter det videre.

Ikke den eneste

Flere andre har snudd i Vest-Sahara-konflikten de siste årene, blant dem USA og Spania.

Trump-regjeringen anerkjente i 2020 Marokkos krav på territoriet som del av en avtale der Marokko, i likhet med flere andre arabiske land, normaliserte sitt diplomatiske forhold med Israel.

Spanias statsminister Pedro Sánchez varslet i mars «en ny fase» i forholdet til Marokko da han for første gang sa at Vest-Sahara kunne være en autonom provins under marokkansk styre.

Norge anerkjenner verken Marokkos krav om suverenitet over Vest-Sahara eller SADR som stat. FN anser Vest-Sahara som et ikke-selvstyrt territorium. SADR er medlem av Den afrikanske union (AU).