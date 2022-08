Estland øker militærstøtten til Ukraina

Estland øker den militære støtten til Ukraina, og lover blant annet bombekastere og panservernvåpen. Det er landets moralske plikt å opprettholde støtten til ukrainerne, sier forsvarsminister Hanno Pevkur. Her er han fotografert på en donorkonferanse i Danmark i august. Foto: Philip Daval i /Ritzau Scanpix via AP / NTB

NTB

Estland vil gi Ukraina mer militær støtte til krigen mot Russland. Esterne lover blant annet bombekastere og panservernvåpen.

Estland, som både er medlem i EU og Nato, vil også støtte et britisk initiativ for å styrke opptrening av ukrainske styrker og sammen med Tyskland donere et feltsykehus.

– Kampene i Ukraina er stadig intense. Selv om mer og mer vestlige våpen når frontlinjen, er det vår moralske plikt å fortsette å støtte Ukraina, sier Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur i en uttalelse fra det estiske forsvarsdepartementet.

– De kjemper for våre delte verdier, så om det er noe vi kan sende til ukrainerne, så må vi gjøre det, sier han videre.

Estland sier de har gitt Ukraina 250 millioner euro i militær bistand siden Russland invaderte landet i slutten av februar. Det tilsvarer rundt 2,5 milliarder kroner.