Bloomberg: Xi og Putin deltar på G20-toppmøte på Bali

Indonesias president Joko Widodo (til venstre) sier at både Kinas president Xi Jinping (til høyre) og Russlands president Vladimir Putin kommer på G20-toppmøtet på Bali i november. Foto: Pang Xinglei / Xinhua via AP / NTB

NTB

Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin deltar begge på G20-toppmøtet på Bali i november, ifølge Indonesias president Joko Widodo.

– Xi Jinping kommer. President Putin har også sagt til meg at han vil komme, sier Widodo i et intervju med Bloomberg. De to landenes utenriksministre var til stede ved det forrige G20-møtet på Bali i juli.

Det neste toppmøtet vil finne sted 15. og 16. november.

Også Biden deltar

I tillegg til Xi og Putin vil også vestlige verdensledere som USAs president Joe Biden være til stede.

Bloomberg har uten hell forsøkt å få en kommentar fra kinesisk hold. Xi har ikke reist utenlands siden pandemien brøt ut. En Kreml-talsmann avviste å kommentere, men Bloomberg skriver at en tjenesteperson med kjennskap til situasjonen bekreftet at Putin planlegger å delta.

Widodo, som har forsøkt å ta en meklerrolle i krigen mellom Russland og Ukraina, har vært under press fra vestlige land om å trekke tilbake Putins invitasjon til toppmøtet. Flere vil også ekskludere Russland fra gruppa.

Putin kan møte Zelenskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at han kommer til toppmøtet, men at det avhenger av hvem andre som kommer. Dermed kan det bli det første møtet ansikt til ansikt mellom ham og Putin siden Russland invaderte Ukraina i februar.

Det er også svært spent mellom USA og Kina etter at flere amerikanske politikere har besøkt den selvstyrte øya Taiwan, som Kina anser som sitt territorium.

– Stormaktsrivaliseringen er virkelig foruroligende, sier Widodo i intervjuet.

– Det vi ønsker er at regionen skal være stabil og fredelig, slik at vi kan ha økonomisk vekst. Og jeg tror ikke det gjelder bare Indonesia; asiatiske land ønsker det samme, sier han videre.