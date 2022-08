Danske politikere sier seg klare til Taiwan-reise

Danske folkevalgte fra seks partier sier de vil støtte en reise til Taiwan. Amerikanske politikerbesøk til den selvstyrte øya har vekket skarpe reaksjoner i Beijing, som anser den som kinesisk territorium. Her møter Taiwans president Tsai Ing-wen (lengst til høyre) en gruppe amerikanske kongressmedlemmer. Foto: Taiwan Presidential Office via AP / NTB

NTB

Danske folkevalgte fra seks partier sier at de er klare til å reise til Taiwan etter at et valg som ventes å finne sted i høst, er gjennomført.