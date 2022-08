Danmark skal investere i nye marinefartøyer

NTB

Danmark skal investere over 50 milliarder kroner i marinen sin over de neste 20 årene og bygge flere nye skip i Danmark.

Bakgrunnen for oppgraderingen er behovet for nye forsvarstiltak etter den russiske invasjonen av Ukraina, og forsvarsminister Morten Bødskov sier Danmark er klar til å bygge sine egne marinefartøyer.

– Vi står overfor en alvorlig situasjon i Europa. Det er krig, og vi har vært gjennom en koronapandemi. Felles for begge er at de har skapt problemer for forsyningssituasjonen, sier han.

Bødskov sier ikke hvor mange skip som skal bygges i Danmark de neste tiårene, men opplyser at mange av dagens fartøy er gamle og bør erstattes. Han nevnte blant annet patruljebåter, kystvaktbåter, inspeksjonsfartøyer og fregatter.