USA har gjennomført B-52-raid med skarpe våpen over svensk territorium

U.S. Air Force B-52-fly har i løpet av torsdagen gjennomført flere øvingstokt i svensk luftrom, bekrefter det svenske forsvaret.

Samtidig som Russland sender krigsfly lastet med hypersoniske våpen til Kaliningrad, trener amerikanske bombefly med skarp ammunisjon i svensk luftrom.

– Det er første gang siden vi begynte å øve med Bomber Task Force at det er brukt skarp ammunisjon, bekrefter pressesekretær i det svenske forsvaret, Erik Karlsson, til Aftonbladet.

Det strategiske bombeflyet B–52 har svært lang rekkevidde og kan frakte opp til 31.750 kilo bomber og missiler.

– Det er sluppet en rekke bomber mot simulerte bakkemål

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist.

Svenske bakkestyrker øvde torsdag sammen med amerikanske bombefly over svensk territorium på å bekjempe bakkemål med skarp ammunisjon.

– Det er sluppet en rekke bomber mot simulerte bakkemål ved Vidsel skytefelt, opplyser det svenske forsvaret.

De amerikanske bombeflyene ble eskortert inn i svensk luftrom av Gripen-fly og typen bomber amerikanerne slapp er GBU-31, skriver den svenske avisen.

Sveriges forsvarsminister: – Vi sender et signal til Russland

– Dette er en del av den typen sikkerhetsforsikringer som vi har i denne perioden nå når vi venter på å få fullt NATO-medlemskap. I denne situasjonen er det vi sender et signal til Russland, så enkelt er det, sier forsvarsminister Peter Hultqvist.

Til sammen to US Air Force B-52 Stratofortress-bombefly skal ha forlatt sin base i i Nord-Dakota og fløyet over Atlanterhavet i løpet av natten.

Ifølge svenke medier passerte de langtrekkende bombeflyene også norsk luftrom.

Fire B-52 på vei til Europa



USA utplasserer sine B-52 atombombefly ved Russlands dørstokker mens spenningen øker mellom Moskva og Washington, skriver eurasiantimes.com.

Ifølge lokale russiske mediers rapporter og spekulasjoner på sosiale medier, er det ventet fire amerikanske strategiske bombefly å ankomme Europa i løpet av de kommende dagene.

