Meldinger om angrep mot flere ukrainske byer før Guterres-besøk

NTB

Dødstallet stiger etter luftangrepet mot Kharkiv, ifølge lokale myndigheter. Flere andre ukrainske byer er også angrepet like før FNs generalsekretærs besøk.

Minst sju sivile er drept og 17 såret i et russisk angrep mot den ukrainske storbyen Kharkiv, skriver byens ordfører Igor Terekhov på Telegram.

Angrepet startet en brann i en boligblokk i byen, som ligger nordøst i landet, skriver Terekhov på meldingstjenesten.

– Det som skjedde onsdag kveld, beviste enda en gang at dette ikke er en krig mellom to armeer. De kjemper for vår død som folk. Det er derfor de angriper hus. Og vi kjemper for våre liv, skriver han.

Vil ikke glemme

President Volodymyr Zelenskyj sier en boligblokk ble fullstendig ødelagt i det han beskriver som et angrep som ikke «kan rettferdiggjøres».

– Vi vil ikke glemme, vi skal ta vår hevn, sier presidenten på Telegram.

Kharkiv ble beleiret i de første dagene etter at Russland invaderte Ukraina i februar. Til tross for omfattende artilleri- og rakettangrep har de russiske styrkene ikke klart å få kontroll over byen, som er den nest største i Ukraina.

Også flere andre ukrainske byer ble angrepet onsdag, skriver New York Times , som siterer lokale ukrainske myndigheter. I sør ble ukrainske soldater i Mykolajiv angrepet fra luften. Der skal havnen ha blitt skadd, og et universitet oppgis også å ha blitt truffet.

Også flere boliger skal ha blitt rammet av angrep i havnebyen Odesa, der tre personer er skadd.

Guterres og Erdogan

Meldingene om angrepene kommer bare noen timer før FNs generalsekretær António Guterres ankommer Ukraina.

Han skal torsdag ha samtaler med Zelenskyj og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Lviv i Vest-Ukraina. De tre skal blant annet drøfte situasjonen ved atomkraftverket Zaporizjzja.

Atomkraftverket er det største i Europa og har vært kontrollert av russiske styrker siden mars. Siden slutten av juli har det vært flere artilleriangrep ved kraftverket. Russland og Ukraina anklager hverandre for å stå bak angrepene.

Fredag besøker Guterres Odesa. Guterres besøkte Ukraina også i april. Da var han blant annet i Kyiv-forstaden Butsja, der det er meldt om russiske krigsforbrytelser.

Han var også i hovedstaden. Mens han var der ble byen rammet av russiske rakettangrep.