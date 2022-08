Avis: Tobakksgigant lobbet gjennom danske ungdomspolitikere

British American Tobacco fikk i juni gjennom et lobbyfirma flere danske ungdomspolitikere til å undertegne et debattinnlegg mot heving av aldersgrensen for kjøp av sigaretter, skriver Jyllands-Posten. Noen av ungdomspolitikerne sier de ikke viste at tobakksindustrien sto bak. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

British American Tobacco fikk i juni flere danske ungdomspolitikere til å undertegne et debattinnlegg mot heving av aldersgrensen for kjøp av sigaretter.

Det var et innlegg i avisa Berlingske flere ungdomspolitikere ga sin underskrift, noen av dem angivelig uvitende om at tobakksindustrien sto bak, skriver Jyllands-Posten. Innlegget kom etter at regjeringen foreslo å gradvis heve aldersgrensa for kjøp av tobakk- og nikotinprodukter fra 18 til 25 år,

Det var det danske lobbyfirmaet Grace som tok kontakt med ungdomspolitikerne på vegne av British American Tobacco. De skrev ifølge avisa at de hadde forfattet et utkast til et felles innlegg om forslaget.

Det ble lagt ved én setning fra utkastet, og etter den var ungdomspolitikerne tenkt å skrive under, skriver avisa. British American Tobacco har overfor Jyllands-Posten ikke ønsket å kommentere saken.

Alexander Blavnsfeldt, som leder SF Ungdom, ungdomspartiet til Socialistisk Folkeparti, er blant dem som har undertegnet innlegget. Han sier han ikke var klar over at tobakksgiganten sto bak.

Grace sier de ikke kjenner seg igjen i den framstillingen.

– Det er vi meget overrasket over. Vi har kommunisert både åpent og aktivt om dette i vår dialog med de unge politikerne, sier leder Sune Wæsel.

Saken ligner en tidligere sak der ungdomspolitikere kjempet mot et forslag om hevet aldersgrense for kjøp av alkohol. Senere kom det fram at Bryggeriforeningen hadde betalt for kampanjen.