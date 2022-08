Trumps tidligere finanssjef ventes å tilstå skattelovbrudd

NTB

Allen Weisselberg, tidligere finanssjef i Trump Organization, ventes å erkjenne å ha brutt skattelover torsdag, får nyhetsbyrået AP opplyst.

AP skriver at innrømmelsen vil være en del av en avtale der Weisselberg også går med på å vitne om ulovlig forretningspraksis i ekspresidentens selskap.

Weisselberg er siktet for å ha mottatt mer enn 1,7 millioner dollar under bordet fra Trump Organization over flere år, blant annet i form av ubeskattede goder som leie, betaling av bilutgifter og studieutgifter.

Tilståelsesavtalen krever at Weisselberg vitner torsdag om selskapets rolle i den angivelige kompensasjonsordningen, og at han muligens stiller som vitne mot selskapet da det tas for retten for lignende anklager i oktober, sier to kilder med kjennskap til saken til AP.

De to har ikke tillatelse til å uttale seg offentlig om saken, og er holdt anonyme. 75 år gamle Weisselberg blir trolig idømt fem måneders fengsel, og kan måtte betale rundt 2 millioner dollar i erstatning, inkludert skatt, straffer og renter, ifølge kildene.

Weisselberg er foreløpig den eneste som har blitt siktet for lovbrudd i etterforskningen statsadvokaten på Manhattan lenge har drevet av selskapets forretningspraksis.

Han har lenge blitt ansett som en av Donald Trumps mest lojale forretningspartnere, og ble pågrepet i juli 2021.

Statsadvokatens kontor har også etterforsket om Trump eller selskapet har løyet til banker eller myndighetene om verdien av eiendommer for å tilegne seg lån eller redusere skatteutgifter. Trump har ikke blitt siktet i forbindelse med etterforskningen.