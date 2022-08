Angriper sier han er overrasket over at Rushdie overlevde

Hadi Matar, mannen som er siktet for drapsforsøk etter angrepet mot forfatteren Salman Rushdie forrige uke, sier han ble overrasket da han hørte at Rushdie overlevde. Her er han fotografert i forbindelse med et rettsmøte i New York lørdag. Foto: Gene J. Puskar / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mannen som er siktet for knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie forrige uke, sier i et intervju at han er overrasket over at 75-åringen overlevde.