WHO: Apekoppevaksine er ingen mirakelkur

NTB

Verdens helseorganisasjon advarer onsdag og sier at en vaksine mot apekopper ikke er en mirakelkur som vil løse alle utfordringer knyttet til sykdommen.

– Vi har visst helt fra starten at vaksinen ikke vil løse alle problemer eller oppfylle forventningene til den, sier apekoppeekspert Rosamund Lewis i WHO.

Hun minner om at ingen resultater fra kontrollerte forsøk er klare ennå, men sier rapporter tyder på at vaksinen ikke vil være 100 prosent effektiv, verken for dem som allerede har vært utsatt for viruset eller som et preventivt tiltak.

Lewis sier også at de som har fått vaksine, må vente minst to uker etter den andre dosen før vaksinen har full effekt.

Det er meldt inn over 35.000 smittetilfeller til WHO, fordelt på 92 land. Så langt er tolv mennesker døde.

Over 90 prosent av tilfellene gjelder menn som har sex med menn, og Lewis ber denne gruppen redusere antall sexpartnere og unngår gruppesex.