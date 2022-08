Hevder ukrainsk elitestyrke står bak angrep mot Putins «hellige sted»

En ukrainsk eliteenhet sies å stå bak en rekke angrep bak Putins linjer.

De siste dagene har flere ødeleggende angrep mot den russisk-annekterte Krimhalvøya sjokkert russiske styrker.

Tirsdag kunne man høre flere eksplosjoner ved et russisk ammunisjonslager på Krim. Både kraftledninger og jernbanespor ble ødelagt som følge av eksplosjonene.

Forrige uke flyktet russiske turister fra en strand på Krim etter et angrep på en russisk flybase i nærheten.

Halvøya Russland har kontrollert siden anneksjonen i 2014 har nå blitt en del av slagmarken i Ukraina-krigen.

Ukrainsk eliteenhet

En anonym høytstående tjenestemann for ukrainske myndigheter hevder overfor New York Times at det er en ukrainsk eliteenhet som står bak eksplosjonene på Krimhalvøya.

Angrepene på halvøya skal være ukrainske forsøk på å redusere Russlands fordeler når det gjelder materiell og logistikk.

Krim-halvøya er strategisk viktig for russerne og landets invasjon av Ukraina. Den er også viktig for Russlands president Vladimir Putin, som har omtalt halvøya som et «hellig sted» for russere.

Røyk stiger opp fra et russisk ammunisjonslager etter et angrep på Krim. Foto: AP / NTB

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs nære rådgiver Mykhailo Podoljak sier til The Guardian at Putin og hans Russland kan regne med flere angrep mot de okkuperte områdene.

Ifølge Podoljak vil offensiven finne sted i løpet de nærmeste månedene.

– Vår strategi er å ødelegge deres logistikk, forsyningslinjer og ammunisjonslagre og annen type militær infrastruktur. Det skaper kaos i deres egne styrker, sier Podoljak, ifølge The Guardian.

Vil slå tilbake

Det russiske forsvarsdepartementet kaller eksplosjonene på krim for «sabotasje» og anerkjenner med det at krigen har nådd Putins «hellige sted», Krimhalvøya.

Putin-tilhengere uttaler at russiske styrker bør statuere et eksempel og slå knallhardt tilbake mot Ukraina etter angrepene på Krim.

Forent Russland-politikeren Andrei Klishas skriver ifølge New York Times at «Russlands tilbakeslag må være veldig overbevisende».

– Dette handler om å beskytte vår suverenitet, mener han.

Ukraina har ikke offisielt påtatt seg ansvaret for angrepene på Krim.