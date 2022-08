Cuba åpner for utenlandske investeringer i handel

NTB

Cuba åpner for første gang for utenlandske investeringer i grossist- og detaljhandel og håper det skal bidra til å løse den akutte varemangelen i landet.

Tiltaket kan også hjelpe lokal industri, uten at staten gir fra seg kontrollen over utenrikshandelen.

Tiltaket innebærer at cubanske grossistbedrifter kan bli heleid fra utlandet, mens det åpnes for samarbeid mellom stat og private investorer i detaljhandelen.

Hittil har utenlandsk eierskap bare vært tillatt innen innenlandsk vareproduksjon og tjenestesektorer som turisme.

Åpningen av en sektor som hittil er helt kontrollert av staten, skyldes at regjeringen har innsett hvor vanskelig det er for statlige bedrifter å få tilgang på utenlandsk valuta og råvarer, noe som er et viktig bidrag til den akutte mangelen på varer som mat, medisiner og drivstoff og dermed til utbredt misnøye.