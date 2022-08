Kansas starter omtelling etter anklager om juks

Abortmotstandere i Kansas reagerte med skuffelse da det viste seg at et klart flertall av statens velgere ville beholde retten til abort. Foto: Charlie Riedel / AP / NTB

NTB

Kansas har startet en delvis omtelling av stemmesedlene etter valget der et klart flertall stemte for å beholde retten til abort.

Velgerne gikk inn for å beholde retten til abort med 59 mot 41 prosent. 165.000 flere velgere stemte for abort enn imot i et valg der frammøtet var klart høyere enn vanlig.

Likevel mener to republikanske antiabortaktivister, Melissa Leavitt og Mark Gietzen, at resultatet ikke kan være riktig, og krevde omtelling. De ville helst ha omtelling i alle statens fylker, men klarte ikke å skaffe nok penger.

Gietzen har betalt mesteparten av de 120.000 dollarene som staten krever for å dekke kostnadene ved omtellingen, men nå bare i ni av Kansas' 105 fylker, og stemmene skal telles med hånd. Fylkene regner med å bruke fem dager på omtellingen.

Ifølge Kansas' lov må stemmene telles på nytt hvis de som krever det, dekker delstatens kostnader. De får tilbake pengene om utfallet endres.

De ni fylkene har 59 prosent av statens velgere, men i dem var marginen enda større enn i staten som helhet: 31 prosentpoeng.

Uventet

Det klare resultatet for abortrettigheter var uventet i en delstat som ellers er konservativ og republikansk, og der ekspresident Donald Trump vant med stor margin. På forhånd var det spådd jevnt løp med uklart utfall.

Demokratene gledet seg stort over resultatet og håper det er et tegn på at høyesterettskjennelsen som opphever den føderale retten til abort, skal virke mobiliserende på demokratenes velgere ved mellomvalget til høsten.

Gietzen erkjenner at det er lite trolig at resultatet blir endret, men han sier han ønsker å «fikse systemet».

Han peker på en rekke ting som kunne gå galt, som defekt programvare, unøyaktige velgerregistre og brudd på valgloven, selv om det ikke har vært noen tegn til at noe slikt har skjedd i Kansas.

Blitt vanlig verktøy

Krav om omtelling av valg er blitt et vanlig verktøy for å få tilhengerne av en tapende kandidat til å tro at valget var preget av juks framfor å erkjenne tap. En lang rekke kandidater har kopiert ekspresident Donald Trumps påstand om valgjuks og krevd omtelling av sine egne valg.

I Nevada samlet advokaten Joey Gilbert inn 190.000 dollar til å betale for en omtelling som likevel viste at han tapte den republikanske nominasjonen til guvernør med 26.000 færre stemmer enn rivalen.

Og i Colorado betalte Tina Peters 256.000 dollar for en omtelling som ga henne 13 stemmer mer, men som likevel viste at hun tapte med over 88.000 stemmer. Begge fortsetter likevel å hevde at de vant, selv om de ikke var i nærheten.