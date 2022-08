Guterres møter Zelenskyj og Erdogan i Ukraina

NTB

FNs generalsekretær António Guterres reiser til Ukraina torsdag for å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Tyrkias president Recep Erdogan.

Guterres skal etter planen møte Zelenskyj og Erdogan i Ukrainas nest største by Lviv, opplyser FN-talsmannen Stephane Dujarric. Ifølge Dujarric skal de tre blant annet drøfte situasjonen ved atomkraftverket Zaporizjzja.

Atomkraftverket er det største i Europa og har vært kontrollert av russiske styrker siden mars. Siden slutten av juli har det vært flere artilleriangrep ved kraftverket. Russland og Ukraina anklager hverandre for å stå bak angrepene.

Fredag reiser Guterres videre til den ukrainske havnebyen Odesa. Før han vender tilbake til New York, skal han også besøke et koordineringssenter i Istanbul som overvåker korneksporten fra Ukraina via Svartehavet.