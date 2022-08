Militæranalytiker om Ukrainas nye offensiv: – Mye tyder på at russerne har gått i en felle

En ukrainsk soldat forbereder nye angrep mot russiske posisjoner på en lastebil lastet med raketter for et Bureviy fleroppskytingsrakettsystem i Kharkiv-regionen 4. august 2022.

I hele sommer har Ukraina varslet at de vil sette inn støtet mot Kherson i sør. Det kan ha lurt russerne inn i bakevje hvor de risikerer et ydmykende nederlag.

Offensiven mot den russiskokkuperte byen i Sør-Ukraina har på ingen måte vært preget av hemmelighold. Tvert imot har høytstående ukrainske tjenestemenn tydelig signalisert at de akter å gjenvinne kontrollen over Kherson.

Denne åpne kommunikasjonen kan ha forvirret de russiske generalene. Etter å ha konsentrert nesten alt de har av konvensjonelle kampstyrker i Øst-Ukraina, måtte Putins offiserer revurdere den opprinnelige planen om å fortsette felttoget i Donbas til slaget var vunnet.

– Hensikten var å lokke flest mulig russiske tropper til Kherson

I stedet har russerne omdirigert store kampstyrker og sendt disse sørover i retning mot Kherson hvor russiske enheter er slått tilbake og kan være i ferd med å bli omringet. Avstanden til russisk territorium er vesentlig større her.

De siste ukene har ukrainerne angrepet kritisk infrastruktur som sikrer de russiske styrkene forsyninger til frontlinjen. Flere bruer er angrepet og satt ut av spill med vestlige presisjonsraketter.

– Normalt ville man nok holdt slike planer hemmelig, men her ser det ut som hensikten var å lokke flest mulig russiske tropper til Kherson. Det ser mer og mer ut som russerne har gått i en felle i Kherson-regionen i Sør-Ukraina sier militæranalytiker ved Forsvarshøgskolen i Danmark, Anders Puck Nielsen, til TV2.

20.000 russiske soldater kan bli omringet



Han antyder at så mange som 20.000 russiske soldater i Kherson snart kan være omringet, og at ukrainernes presisjonsbombing av bruer, ammunisjonslagre og kommandoposter kan være i ferd med å ødelegge russernes forsyningslinjer og kommandostruktrur.

Samtidig bygger Russland opp sine styrker på andre siden av Dnipro-elven. Et stort antall taktiske bataljonsgrupper skal allerede være på plass støtet av tanks, fly, helikopter, artilleri og rakettsystemer.

– Hvis vi kontrollerer broen, har de ingen logistikk

Men Ukraina har også fått mye våpen fra sine allierte. Mengden våpen og arsenalet av avanserte, langtrekkende missiler gjør at at ukrainske offiserer nå snakker om at russernes overlegenhet er i ferd med å viskes ut.

– De har gjort en forskjell. Tidligere skjøt de 100 granater mot oss, nå skyter de 20. Vi nærmer oss paritet. For å frigjøre Kherson trenger vi ikke å angripe Kherson. Hvis vi kontrollerer broen, har de ingen logistikk. Hvis de lager en pontongbro, kan den lett bli ødelagt, sier spesialstyrkeoffiser Roman Kostenko, som også leder den parlamentariske forsvars- og sikkerhetskomiteen i Ukraina, ifølge The Guardian.

Ukraina har en klar fordel



Russernes utfordring er imidlertid hvordan de skal klare å komme sine egne styrker til unnsetning i Kherson, som altså blir mer og mer isolert. Russerne har forsøkt å erstatte bruene med mobile ferger, men dette er ikke like effektivt, og er samtidig mer sårbart.

Ukrainerne på sin side har kortere vei til sine forsyninger, og drar ifølge klare fordeler av dette, noe som kan vise seg å bli avgjørende for utfallet av slaget om Kherson.

At russerne i tillegg rammes av det som ser ut til å være sabotasjeaksjoner dypt inne på okkupert territorium forsterker presset på russerne, som har vist seg mer sårbare. For få dager siden ble ti russiske krigsfly ødelagt i eksplosjoner og branner. Tirsdag meldes det om nye eksplosjoner på Krimhalvøya.

– Det kan bli avgjørende for krigen

Ettersom ukrainerne også delvis kontrollerer luftrommet i denne delen av landet, kan russerne etter hvert bli tvunget til å forlate sine posisjoner for å unngå ydmykende nederlag og høye dødstall.

– Konkret vil det nok bety at man vil se et større antall russiske krigsfanger, større tap og russere som legger igjen kjøretøyene sine eller må overgi seg. Det vil være et enormt steg for ukrainerne om det lykkes, og det kan bli avgjørende for krigen. Det kan godt være et vendepunkt, og det kan være utrolig vanskelig å spå hva som vil skje med den russiske hæren etter et slikt nederlag, sier militæranalytiker Anders Puck Nielsen.