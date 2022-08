Vladimir Putin anklager USA for å forlenge krigen i Ukraina

Russlands president Vladimir Putin anklager Vesten for å ofre sivilbefolkningen i Ukraina. Foto: Sputnik / AP / NTB

NTB

Vesten bruker den ukrainske befolkningen som kanonfôr for å opprettholde sitt hegemoni i verden, hevder Russlands president Vladimir Putin.

– Situasjonen i Ukraina viser at USA forsøker å forlenge denne konflikten. De gjør akkurat som de pleier og gir næring til konflikter i Asia, Afrika og Latin-Amerika, sa Putin da han tirsdag åpnet en sikkerhetskonferanse i Moskva.

– For å opprettholde sitt hegemoni, trenger de konflikter, sa han på videolink.

– Det var derfor de la til rette for å gjøre det ukrainske folk til kanonfôr, satte i verk anti-Russland-prosjektet, lukket øynene for spredning av nynazistisk ideologi, for massakrene på innbyggerne i Donbas og fortsetter å pumpe opp Kyiv-regimet med våpen, sa Putin.

Den russiske presidenten kommenterte også den spente stemningen mellom Kina og USA som følge av kongressleder Nancy Pelosis besøk på Taiwan.

– Ikke bare en tur for en individuell uansvarlig politiker, men en del av en målrettet, bevisst amerikansk strategi for å destabilisere og gjøre situasjonen i regionen og verden kaotisk, sa han.

– Vi ser på dette som en nøye planlagt provokasjon, fortsatte Putin, som kaller Pelosis besøk «en frekk demonstrasjon av manglende respekt for andre lands suverenitet».

Russland invaderte nabolandet Ukraina 24. februar. Invasjonen har hittil kostet tusenvis av liv, forårsaket enorme ødeleggelser og drevet millioner av ukrainere på flukt.

