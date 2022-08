Volodymyr Zelenskyj advarer om fare for atomkatastrofe

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer om at en katastrofe ved det russiskokkuperte atomkraftverket Zaporizjzja kan komme til å true hele Europa.

– I dekke av atomkraftverket beskyter okkupantene nærliggende byer og lokalsamfunn, sier presidenten i sin daglige videotale sent mandag kveld.

– Enhver radioaktiv hendelse på Zaporizjzja-kraftverket kan berøre EU-landene, Tyrkia, Georgia og andre land i regioner lenger unna. Alt er bare avhengig av vindretning og hastighet, sier Zelenskyj.

– Hvis Russlands handlinger fører til en katastrofe, kan konsekvensene også ramme de som til nå har forholdt seg tause, sier presidenten videre.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Han oppfordrer verdenssamfunnet til å iverksette nye harde sanksjoner mot Russland og til å ikke gi etter for det han kaller «kjernefysisk utpressing». Ukraina har anklaget Russland for å bruke kraftverket som base for mulige angrep og for å oppbevare våpen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, her under en pressekonferanse med Jonas Gahr Støre i Kyiv. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

– Alle russiske soldater må umiddelbart trekkes tilbake fra kraftverket og de omkringliggende områdene, uten noen betingelser, sier han.

Atomkraftverket er det største i Europa. Russiske styrker tok kontrollen over anlegget i mars. Siden slutten av juli har det vært flere artilleriangrep ved kraftverket. Russland og Ukraina anklager hverandre for å stå bak angrepene.