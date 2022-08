FN avviser russisk påstand om blokkering av atomkraftverk-besøk

NTB

FN avviser russiske anklager om at FN hindrer et besøk av atomeksperter til det russiskokkuperte atomkraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina.

Stephane Dujarric, som er FNs generalsekretær António Guterres' talsmann, sier at det ikke er tilfelle at FN bidrar til å forsinke ekspertbesøket.

– FN-sekretariatet har ingen myndighet til å blokkere eller avlyse besøket av eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), sier Dujarric.

Han legger til at det Wien-baserte IAEA handler uavhengig av FN.

– FN har sikkerheten og den logistiske kapasiteten i Ukraina til å støtte besøket av IAEAs inspektører til Zaporizjzja. Men det må foreligge enighet mellom Russland og Ukraina, sier Dujarric.

Nylig har det vært uenighet om hvilken reiserute IAEAs inspektører skal kunne bruke for å komme seg til atomkraftverket. Ukraina vil ikke tillate at reisen går utelukkende gjennom russiskokkuperte områder, som for eksempel via Krim-halvøya eller på andre måter ved å krysse grensen mellom Russland og Ukraina.

Ukraina og Russland har i flere uker beskyldt hverandre for å stå bak artilleriangrep ved atomkraftverket, som er det største i Europa.