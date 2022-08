Det første skipet med korn fra Ukraina er «sporløst forsvunnet»

Lasteskipet Razoni seilte gjennom Bosporosstredet ved Istanbul for to uker siden. Nå er senderen som kringkaster skipets posisjon, skrudd av, og det er ukjent hvor Razoni og lasten på 26.000 tonn mais fra Ukraina befinner seg. Arkivfoto: Khalil Hamra / AP / NTB

Skipet som forlot Ukraina med den første kornlasten siden eksporten ble gjenopptatt, har sluttet å oppgi hvor det er og hvor lasten er på vei.

Razoni forlot Odesa med 26.000 tonn mais 1. august. Opprinnelig skulle lasten til Libanon, men kjøperen trakk seg og underveis har lasten blitt kjøpt og solgt flere ganger.

De siste tre dagene har det ikke kommet signaler fra senderen som identifiserer skipet og oppgir hvor det befinner seg. Den siste kjente posisjonen var i nærheten av Kypros.

To kilder opplyser til Reuters at skipet er på vei til den syriske havnebyen Tartus. Det kan være forklaringen på at senderen er skrudd av. Syria er en nær alliert av Russland, og Ukraina har beskyldt syrerne for å kjøpe korn som er stjålet fra Ukraina under krigen. Syria er også underlagt en rekke vestlige sanksjoner i kjølvannet av den elleve år lange borgerkrigen.

Ukrainas ambassade i Libanon sier de ikke vet hvor skipet eller lasten befinner seg. De påpeker at Ukraina ikke har noe ansvar for skipet, men at ukrainske myndigheters oppgave er å sørge for at landets havner kan gjenåpnes slik at det er mulig å eksportere korn.

Ukraina og Russland er blant verdens største korneksportører. Stans i eksporten som følge av Russlands invasjon, har skapt frykt for alvorlig matmangel og hungersnød i en rekke land. Det er anslått at 20 millioner tonn korn står fast i Ukraina som følge av krigen som har vart i et halvt år.