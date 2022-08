Strøm av bombetrusler skaper store problemer i Moldova

NTB

Politiet i Moldovas hovedstad Chisinau etterforsker en rekke bombetrusler, som blant annet ble rettet mot høyesterett og den internasjonale flyplassen.

Ifølge politiet kom det minst ni bombetrusler mandag, og noen var også rettet mot sykehus og kjøpesentre.

I juli kom det over 40 bombetrusler mot mål i Moldova, over halvparten av dem var rettet mot flyplassen. Det skapte store problemer for flytrafikken. Ingen av de påståtte bombene har så langt vist seg å være reelle.

Moldova grenser til Ukraina, og ifølge statsminister Natalia Gavrilita er noen av truslene sporet tilbake til IP-adresser i Russland og Belarus. Hun understreker at truslene ikke dermed kommer derfra, men opplyser at begge land er bedt om å bistå i etterforskningen.

– Det er helt åpenbart at disse truslene er ment å bremse årvåkenheten vår, holde oss opptatt og teste reaksjonen vår, sier hun.