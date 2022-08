Kvinne kledde av seg klærne, hevdet å ha eksplosiver og ropte «Allahu Akbar» på fly til Manchester

Et Jet2-fly måtte nødlande i Paris i forrige uke etter att en kvinne kledde av seg klærne, hevdet hun hadde eksplosiver og prøvde å storme cockpiten.

Kvinnen skal også ha prøvd å storme cockpiten to ganger.

I forrige uke måtte et Jet2-fly fra Kypros til Manchester nødlande i Paris etter at en kvinne i 30-årene prøvde å storme cockpiten og hevdet hun hadde eksplosiver på seg.

Ifølge en trebarnsfar The Mirror har snakket med skal kvinnen i 30-årene kort tid etter take-off ha gått opp midtgangen nesten naken, banket på cockpitdøren og ropte «Allahu Akbar».

De arabiske ordene som betyr «Gud er størst» har i nyere tid blitt forbundet med islamistisk terror.

Ifølge trebarnsfaren skal kvinnen så ha påstått at hun hadde eksplosiver ombord, og skal ha spurt barn om de var «klare til å dø».

Kvinnen skal også ha hevdet at foreldrene hennes var medlemmer av terrorgruppen IS.

Ifølge mannen The Mirror har snakket med måtte han hjelpe besetningen ombord med å legge kvinnen i bakken og anholde henne da hun for andre gang prøvde å komme seg inn i cockpiten.

Piloten skal da ha omdirigert flyet nødlandet i Paris.

Flyselskapet selv bekrefter at et av deres fly fra Larnaca til Manchester måtte nødlande slik at en «forstyrrende passasjer kunne bli avlastet».