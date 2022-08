Kina starter nye militærøvelser ved Taiwan

NTB

Militæret i Kina sier de har begynt nye militærøvelser utenfor Taiwan.

Målet er å avskrekke USA og myndighetene på Taiwan, hevder det kinesiske forsvaret i en uttalelse mandag.

Kina iverksatte sine største militærøvelser utenfor Taiwan noensinne etter at den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi besøkte øya for snart to uker siden.

Søndag kom en ny gruppe amerikanske kongresspolitikere til Taiwan. Kina anser Taiwan som en del av kinesisk territorium selv om øya i praksis er selvstyrt.