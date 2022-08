Skuespiller Anne Heche er død

53 år gamle Anne Heche ble erklært død natt til mandag norsk tid, tre døgn etter at hun ble konstatert hjernedød. Arkivfoto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

NTB

Skuespiller Anne Heche ble erklært død natt til mandag norsk tid etter en bilulykke tidligere denne måneden.

Heche ble koblet fra respiratoren natt til mandag norsk tid, opplyser talskvinnen Holly Baird.

Heche ble konstatert hjernedød fredag. Familien hennes sa da at de ikke ventet at hun kom til å overleve.

53-åringen ble holdt kunstig i live på en brannskadeavdeling ved et sykehus i Los Angeles fram til søndag, i tilfelle organene hennes kunne doneres.

Heche var alene i bilen da hun kjørte inn i et bolighus i Los Angeles 5. august.

Heche var en av de mest kjente filmstjernene sent på 1990-tallet og spilte blant annet i «Donnie Brasco» og «Six days, seven nights». Hun fikk en Emmy for sin rolle i såpeoperaen «Another World».