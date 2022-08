42 land krever at Russland gir tilbake atomkraftverk til Ukraina

NTB

42 land, blant dem Norge, krever at Russland umiddelbart overlater kontrollen over det okkuperte atomkraftverket Zaporizjzja til Ukraina.

– Utplasseringen av russiske militærstyrker og våpen på atomkraftverkets område er uakseptabelt, står det i en uttalelse fra de 42 landene.

– Vi oppfordrer Russland til umiddelbart å trekke tilbake sine militære styrker og annet ikke-autorisert personell fra Zaporizjzja-atomkraftverket og fra dets umiddelbare omgivelser, og fra hele Ukraina, slik at operatøren og ukrainske myndigheter kan gjenoppta sitt suverene ansvar innen Ukrainas internasjonalt anerkjente grenser, står det videre.

Kravet er fremsatt på vegne av EU, samt USA, Storbritannia, Norge, Australia, Japan, New Zealand og en rekke andre land.

I uttalelsen peker landene også på at innfrielse av kravet vil gjøre det mulig for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) å verifisere og sikre at Ukraina overholder sikkerhetskrav ved anlegget.

Zaporizjzja-atomkraftverket er det største i Europa. Det ligger ved byen Enerhodar i fylket Zaporizjzja og har vært okkupert av russiske styrker siden mars. De siste ukene har det vært artilleriangrep ved anlegget, siste gang søndag. Begge parter beskylder hverandre for søndagens angrep som rammet Enerhodar, og begge parter opplyste at én sivil person ble drept i artillerigranatangrepet.

Eksperter fra IAEA skal inspisere atomkraftverket. Men FN, Russland og Ukraina har ikke klart å bli enige om planleggingen av et slikt besøk.